Si sviluppa dalla gemma nei cruciverba: la soluzione è Germoglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si sviluppa dalla gemma' è 'Germoglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERMOGLIO

Curiosità e Significato di "Germoglio"

La soluzione Germoglio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Germoglio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Germoglio? Il termine germoglio indica la piccola gemma o il giovane stelo che si sviluppa dalla pianta madre, segnando l'inizio della crescita di una nuova pianta. È il simbolo di rinascita e rinnovamento, rappresentando il primo segno di vita dopo il riposo invernale. Un'immagine di speranza e vitalità che accompagna ogni stagione di crescita.

Spunta dalla gemmaPianta neonataSi sviluppa a paroleSpazio in cui un organismo vive e si sviluppaAttorno al suo stretto si sviluppa Istanbul

Come si scrive la soluzione Germoglio

Non riesci a risolvere la definizione "Si sviluppa dalla gemma"? Scopri qui la risposta

G Genova

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

