La Soluzione ♚ Ci dà il pane quotidiano La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : FORNO

Curiosità su Ci da il pane quotidiano: Il forno è una costruzione, generalmente una camera, dove viene raccolto del calore, generato tramite la combustione di legna o elettricamente. Il forno è utilizzato per scaldare solidi o liquidi e trova applicazione in ambito domestico (per la cottura degli alimenti crudi), artigianale (ad esempio per la produzione di ceramiche artistiche o manufatti in vetro) e industriale (ad esempio nella metallurgia e nell'industria chimica).

Altre Definizioni con forno; pane; quotidiano; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa; Può essere a legna o a microonde; Può essere dotato di girarrosto; Mettere a cuocere il pane; Pezzetto di pane secco; Fettina di pane guarnita; Il resto del : un quotidiano; Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859; Fu un quotidiano USA New York Tribune;