Un indumento a chiazze dei soldati nei cruciverba: la soluzione è Tuta Mimetica

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un indumento a chiazze dei soldati' è 'Tuta Mimetica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUTA MIMETICA

Curiosità e Significato di "Tuta Mimetica"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Tuta Mimetica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tuta Mimetica? La tuta mimetica è un indumento utilizzato dai militari per confondersi con l'ambiente circostante grazie al suo tessuto a pattern sfumato e variopinto. Ideale per operazioni stealth, permette di nascondersi tra natura e paesaggi urbani, riducendo la visibilità dell'operatore. Un capo fondamentale per chi lavora in situazioni di combattimento o ricognizione, garantendo discrezione e protezione sul campo.

Come si scrive la soluzione Tuta Mimetica

Non riesci a risolvere la definizione "Un indumento a chiazze dei soldati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

