Il canotto a bordo degli yacht

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il canotto a bordo degli yacht' è 'Tender'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TENDER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il canotto a bordo degli yacht" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il canotto a bordo degli yacht". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tender? Il tender rappresenta un piccolo natante utilizzato a bordo degli yacht, pensato per facilitare gli spostamenti tra la nave e le varie destinazioni sulla terraferma o in acque poco profonde. Questo mezzo permette di raggiungere porti o spiagge senza dover usare imbarcazioni più grandi, garantendo stabilità e sicurezza ai passeggeri. La sua presenza è fondamentale per le escursioni e il trasporto di persone e merci, rendendo gli spostamenti più comodi e pratici durante le crociere.

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Il canotto a bordo degli yacht nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tender

Per risolvere la definizione "Il canotto a bordo degli yacht", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il canotto a bordo degli yacht" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tender:

T Torino E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il canotto a bordo degli yacht" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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