La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Come dire enorme' è 'Stragrande'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRAGRANDE

Curiosità e Significato di "Stragrande"

Hai risolto il cruciverba con Stragrande? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Stragrande.

Perché la soluzione è Stragrande? Stragrande indica qualcosa di molto grande, superiore alle dimensioni ordinarie. È un termine usato per enfatizzare l'enormità di un oggetto, una quantità o una qualità, quasi a sottolineare che supera ogni limite normale. In pratica, significa estremamente grande o enorme in modo straordinario. È perfetto per esprimere un concetto di grandezza fuori dal comune, rendendo più vivido il messaggio.

Come si scrive la soluzione Stragrande

La definizione "Come dire enorme" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U T A D E T E N Mostra soluzione



