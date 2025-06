L animale che erige dighe nei cruciverba: la soluzione è Castoro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L animale che erige dighe' è 'Castoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTORO

Curiosità e Significato di "Castoro"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Castoro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Castoro? Il castoro è un roditore noto per le sue capacità ingegneristiche: costruisce dighe e tane per proteggersi e creare ambienti umidi ideali. Con le sue zampe robuste e il caratteristico pelo impermeabile, trasforma i corsi d'acqua in rifugi sicuri. Questa creatura simbolizza impegno e ingegno, rendendo il suo nome famoso anche come esempio di instancabile lavoratore della natura.

Come si scrive la soluzione Castoro

Non riesci a risolvere la definizione "L animale che erige dighe"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

O Otranto

