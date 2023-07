Lo è il delitto studiato nei minimi particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il delitto studiato nei minimi particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PREMEDITATO

Significato/Curiosità : Lo è il delitto studiato nei minimi particolari

Un delitto "premeditato" è un crimine pianificato e studiato in anticipo nei minimi particolari. Questo tipo di delitto implica che l'autore abbia pianificato attentamente l'azione criminale, valutando le possibili conseguenze e prendendo misure per evitare la scoperta o l'identificazione. La premeditazione indica un livello di intenzionalità e pianificazione superiore rispetto a un crimine commesso impulsivamente o al momento. Un delitto premeditato può coinvolgere la pianificazione di ogni dettaglio, come il momento e il luogo in cui commettere il crimine, le persone coinvolte, gli strumenti o le armi utilizzate e le vie di fuga. La premeditazione può essere un fattore importante per determinare la gravità della pena nel sistema giuridico.

Altre risposte alla domanda : Lo è il delitto studiato nei minimi particolari : delitto; studiato; minimi; particolari; Incaricano qualcuno di un delitto ; L autore del delitto ; L assassino torna su quella del delitto ; Un delitto contro l umanità; Jamie Lee in Cena con delitto Knives Out; Cosi è il gesto studiato ; L Harry che ha studiato a Hogwarts; Hanno studiato in seminario; Un uccello molto studiato da Konrad Lorenz; Lo può fare solo chi ha studiato ; Criteri Ambientali minimi ; minimi all inizio e alla fine; Espressione che minimi zza la negatività dell accaduto; Ridurre ai minimi termini; Particolari minimi e trascurabili; particolari stampe artistiche; Gode di particolari sconti; Casi e condizioni estremamente particolari ; particolari fatti apposta; Adatti a regimi alimentari particolari ;

Cerca altre Definizioni