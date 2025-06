Uno che lascia la propria religione per un altra nei cruciverba: la soluzione è Apostata

APOSTATA

Curiosità e Significato di "Apostata"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Apostata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Apostata? L'apostata è una persona che decide di abbandonare la propria fede religiosa per abbracciarne un'altra o per diventare non credente. Questo atto può essere visto come una ricerca di identità personale o una reazione a esperienze vissute all'interno della propria religione. Spesso, chi compie questa scelta affronta sfide significative, sia interiori che sociali, poiché lasciare una comunità religiosa può comportare anche la perdita di legami affettivi e culturali.

Imperatore romano che rinnegò il cristianesimoLo è chi cambia religioneRinnega la propria fedeAbbandono totale della propria religionePassare ad altra religioneChi rinnega la propria religione

Come si scrive la soluzione Apostata

Se "Uno che lascia la propria religione per un altra" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

