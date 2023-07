Passare ad altra religione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passare ad altra religione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONVERTIRSI

Significato/Curiosita : Passare ad altra religione

Non-malesi sono più liberi di passare ad un'altra religione. i tentativi da parte dei musulmani di convertirsi ad altre religioni sono puniti dai governi statali... Particolare importanza la tautomeria cheto-enolica. gli enoli possono convertirsi prontamente in chetoni o aldeidi: la forma più stabile dominerà sull'altra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Passare ad altra religione : passare; altra; religione; passare dal dire al fare; passare da una parte all altra; Si prendono per passare ; La seconda parte di un proverbio che suggerisce con chi passare le festività ; La prima parte di un proverbio che suggerisce con chi passare le festività ; La metà di un altra metà ; Girare dall altra parte; Passare da una parte all altra ; La condizione dell atleta che esercita un altra attività lavorativa; Maltra ttare senza tregua; Sprezza la religione ; Poteva essere sommo nell antica religione ebraica; Insieme dei comandamenti della religione cristiana; religione sincretica detta anche Regla de ocha; Relativo a un dogma della religione cristiana;

Cerca altre Definizioni