Lo è chi cambia religione - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : APOSTATA

Significato/Curiosita : Lo e chi cambia religione

Der leeuw. fenomenologia della religione. torino, boringhieri, 2002, pag.30) lo stesso argomento in dettaglio: religione dell'antica grecia. il termine... Della propria religione (in tale contesto si parlerà più propriamente di apostata della religione). all'apostasia può seguire sia l'adesione a un'altra religione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è chi cambia religione : cambia; religione; cambia re variare; cambia to di colore; cambia re la situazione a proprio favore; Si scambia no un si; cambia i numeri in fattori; Priva di religione ; Chi rinnega la propria religione ; L abbandono d una religione ; Passare ad altra religione ; Sprezza la religione ;

