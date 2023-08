Strada in ripido pendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada in ripido pendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTA

Significato/Curiosità : Strada in ripido pendio

Una strada in ripido pendio o erta è una strada che si sviluppa su un terreno molto inclinato. Questo tipo di strada può essere caratterizzato da una pendenza significativa, con una salita o una discesa molto ripida. Le strade in ripido pendio possono essere presenti in zone montane o collinari, dove il terreno presenta dislivelli pronunciati. Queste strade possono rappresentare una sfida per i conducenti a causa della loro inclinazione. La guida su una strada in ripido pendio richiede attenzione e un adeguato controllo del veicolo, specialmente durante la discesa. È importante mantenere una velocità moderata, utilizzare correttamente i freni e prestare attenzione alla trazione delle ruote per evitare slittamenti o perdita di controllo. In alcuni casi, le strade in ripido pendio possono essere dotate di misure di sicurezza aggiuntive, come barriere di protezione, segnaletica speciale o zone di fuga. Queste misure sono progettate per garantire la sicurezza dei conducenti e prevenire incidenti.

Altre risposte alla domanda : Strada in ripido pendio : strada; ripido; pendio; Scapestrato fuori strada ; L autostrada appenninica A1 lo è di valico; La strada di Manhattan con Washington Square Park; Comodo fuoristrada ; Altro modo dire metà strada ; Sovrintende alla nostra rete strada le; Molto ripido ; ripido canalone delle pareti rocciose; ripido , scosceso; ripido e scosceso; Il periodo tra uno stipendio e l altro; Decurta lo stipendio ; Opera a carattere riassuntivo compendio ; Succinto compendio ; Il vulcano con il pendio Sciara del Fuoco; pendio dalla forte inclinazione dirupo;

Cerca altre Definizioni