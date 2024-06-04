Strada in pendenza

Home / Soluzioni Cruciverba / Strada in pendenza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strada in pendenza' è 'Salita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Strada in pendenza" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Strada in pendenza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Salita? Una salita è un percorso inclinato che collega un livello più basso con uno più alto, spesso attraversando paesaggi naturali o urbani. Questo tratto richiede uno sforzo maggiore per essere percorso, sia a piedi che in veicolo, a causa dell'inclinazione. Le salite sono presenti in molte aree collinari o montuose, contribuendo a creare varietà nel paesaggio e sfide per chi si sposta. Affrontare una salita significa spesso superare una certa resistenza per raggiungere una destinazione superiore.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Strada in pendenza nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salita

La soluzione associata alla definizione "Strada in pendenza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Strada in pendenza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Salita:

S Savona A Ancona L Livorno I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Strada in pendenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La strada che si inerpicaObbliga l automobilista a scalareSi alterna alla discesaUna strada dalla pendenza pronunciataStrada lateraleUna pietra posta sul ciglio della stradaStrada spettacolareStrada molto battuta