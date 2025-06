Una copia ottenuta su carta sensibile alla luce nei cruciverba: la soluzione è Fotostatica

Home / Soluzioni Cruciverba / Una copia ottenuta su carta sensibile alla luce

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una copia ottenuta su carta sensibile alla luce' è 'Fotostatica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOTOSTATICA

Curiosità e Significato di "Fotostatica"

Approfondisci la parola di 11 lettere Fotostatica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fotostatica? La parola fotostatica si riferisce a una copia o un'immagine ottenuta attraverso un processo di fotocopiatura, in cui la luce viene utilizzata per trasferire l'immagine da un documento originale su un supporto sensibile. Questo metodo permette di creare repliche precise e rapide di documenti, rendendo facile la conservazione e la condivisione delle informazioni. È un termine che evoca la tecnologia della copiatura, molto utilizzata in uffici e scuole.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte dell occhio sensibile alla luceUna copia biologica ottenuta con l ingegneria geneticaI colpi di luce nelle chiome

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fotostatica

Non riesci a risolvere la definizione "Una copia ottenuta su carta sensibile alla luce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

O Otranto

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARENA" ARENA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.