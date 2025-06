Sottile riga su fondo di diverso colore nei cruciverba: la soluzione è Stria

STRIA

Curiosità e Significato di "Stria"

La parola Stria è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stria.

Perché la soluzione è Stria? La parola stria si riferisce a una sottile linea o striscia che si distingue su uno sfondo di colore diverso. Questo termine è spesso utilizzato in vari contesti, dall'arte alla biologia, per descrivere particolari pattern o segni che catturano l'attenzione. In un certo senso, le strie possono simboleggiare il contrasto e la bellezza delle differenze visive presenti in natura e nella creatività umana.

Scanalatura di una colonnaStriscia incavataUna vena del marmoSottile riga su fondo di altro coloreTessuto con puntini di colore diversoFondo d acqua

Come si scrive la soluzione Stria

La definizione "Sottile riga su fondo di diverso colore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

