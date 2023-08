Sottile riga su fondo di altro colore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile riga su fondo di altro colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STRIA

Significato/Curiosita : Sottile riga su fondo di altro colore

Per ogni foto e assomigliare al layout del sito web mobile di instagram. inoltre, la riga di immagini ha ora solo tre foto anziché cinque per adattarsi... Suggerimenti del progetto di riferimento. il sass de stria (nome ladino italianizzato in sasso di stria; hexenstein o hexenfels in tedesco) è una montagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sottile riga su fondo di altro colore : sottile; riga; fondo; altro; colore; Elemento piatto e sottile dalle varie funzioni; Il sottile insetto detto anche scorpione d acqua; La vestibilità sottile ; Il sottile della televisione; Carta molto sottile ; Nascondigli di briga nti; Briga nte malvivente; Le pulizie domestiche da sbriga re; riga ta come la iena; riga gnolo; Lo fondò Hitler; In fondo ai corridoi; Resta in fondo alla botte; In fondo al problema; In fondo al kayak; altro nome della domanda effettiva in economia; altro modo dire metà strada; Tutt altro che monotono; Sono pari in altro ; Tutt altro che magnanimo; Gradazione o sfumatura di colore ; Un colore misto tra viola e marrone; Ortaggi di vario colore ; Intensità di colore ; Pigmenti che determinano il colore della pelle;

Cerca altre Definizioni