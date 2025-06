Self : l ha chi non perde la calma nei cruciverba: la soluzione è Control

CONTROL

Curiosità e Significato di "Control"

La soluzione Control di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Control per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Control? La parola CONTROL evoca l'idea di mantenere la calma e la lucidità anche nelle situazioni più difficili. Significa avere il potere di gestire le proprie emozioni e reazioni, permettendo di affrontare le sfide con serenità e determinazione. In un mondo frenetico, il controllo diventa una qualità preziosa per prendere decisioni ponderate e raggiungere i propri obiettivi senza farsi sopraffare dall'ansia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comune combinazione di comandi da tastieraIl self di chi non perde mai la calmaTasto del PC in basso a sinistra ingChi lo perde non ha la testa a postoLa perde chi ha tortoPiù tempo si perde e più se ne ha

Come si scrive la soluzione Control

Hai trovato la definizione "Self : l ha chi non perde la calma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O C N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ICONA" ICONA

