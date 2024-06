Comune combinazione di comandi da tastiera

: . In informatica, Control-alt-canc è una combinazione di tasti della tastiera dei computer ed ha lo scopo di invocare una determinata funzione in alcuni diffusi sistemi operativi (di casa Microsoft, soprattutto), solitamente per eseguire chiusure e/o riavvii in caso di problemi.

Inglese: Sostantivo: command sing (pl.: commands) . ordine, comando I was given a command - mi è stato dato un ordine. you have to obey my commands - dovete obbedire ai miei ordini.. comando, controllo, autorità the general has the command of the army - il generale ha il comando dell'esercito. to be in command - essere al comando.. (informatica) comando the command "CTRL+ALT+Del" - il comando "CTRL+ALT+Canc".