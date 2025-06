Si può recitare a bocca chiusa nei cruciverba: la soluzione è Preghiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Si può recitare a bocca chiusa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si può recitare a bocca chiusa' è 'Preghiera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGHIERA

Curiosità e Significato di "Preghiera"

Hai risolto il cruciverba con Preghiera? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Preghiera.

Perché la soluzione è Preghiera? La parola preghiera si riferisce a un atto di comunicazione con una divinità o una forza superiore, in cui si esprimono desideri, gratitudine o richieste. È un momento intimo e personale, spesso caratterizzato da riflessione e raccoglimento, che può avvenire in silenzio o ad alta voce. La preghiera può avere diverse forme e significati a seconda delle tradizioni religiose e culturali, ma in generale rappresenta un modo per cercare conforto, guida e connessione spirituale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si rivolge ai santiUn umile supplica a DioLa fanno i fedeli rivolgendosi a DioNon si può curare con la bocca chiusaSi può dire senza aprir boccaPuò essere a bocca chiusa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Preghiera

Hai davanti la definizione "Si può recitare a bocca chiusa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

H Hotel

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R R T O P C O U R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORPORATURA" CORPORATURA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.