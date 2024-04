La Soluzione ♚ Un umile supplica a Dio La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un umile supplica a Dio. PREGHIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un umile supplica a dio: La preghiera è una delle pratiche comuni in molte religioni. Essa consiste nel rivolgersi alla dimensione del sacro con la parola o con il pensiero; gli scopi della preghiera possono essere molteplici: invocare, chiedere un aiuto, chiedere una grazia, chiedere perdono, lodare, ringraziare, santificare, o esprimere devozione o abbandono. La preghiera è solitamente considerata come il momento in cui una persona 'parla' al sacro, mentre la fase inversa è la meditazione, durante la quale è il sacro che 'parla' alla persona. La preghiera può essere vocale o mentale, personale o comunitaria, libera oppure liturgica; solitamente quest'ultima ... Altre Definizioni con preghiera; umile; supplica; La fanno i fedeli rivolgendosi a Dio; Un umile implorazione; Preghiere di supplica; Una lunga preghiera di supplica; Una preghiera di supplica; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un umile supplica a Dio

PREGHIERA

P

R

E

G

H

I

E

R

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un umile supplica a Dio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.