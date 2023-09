Si può dire senza aprir bocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può dire senza aprir bocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NO

Significato/Curiosita : Si puo dire senza aprir bocca

dire analogo è "abbassare le ali". a bizzeffe dall'arabo bizzaf, "molto". in grande abbondanza. equivalente ad a iosa, a gogò. a bocca asciutta senza... (slovacchia) no – gruppo musicale australiano no – singolo di shakira del 2005 no – singolo di meghan trainor del 2016 no – album dei boris del 2020 no! – album... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

