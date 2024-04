La Soluzione ♚ Gratifica lavorativa

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Gratifica lavorativa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BONUS

Curiosità su Gratifica lavorativa: Li indirizza, può essergli molto utile anche in campo lavorativo, dove avranno delle gratifiche interiori. le persone del segno capra (o pecora) hanno... Bonus – agevolazione arbitrale concessa a una squadra di pallacanestro riguardante i falli da sanzionare con i tiri liberi. Bonus fiscale – agevolazione fiscale concessa ai contribuenti dal governo italiano. Bonus Malus – meccanismo di calcolo di premi assicurativi per veicoli a motore. Bonus Malus – film del 1993 Bonus track – brano musicale di un album discografico che non era presente nell'edizione originale ma in almeno una delle edizioni successive. 10028 Bonus – asteroide Bonus – cognomen romano Bonus – power-up di un videogioco

