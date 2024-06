Un premio per manager

: Bonus Malus – film del 1993 Bonus track – brano musicale di un album discografico che non era presente nell'edizione originale ma in almeno una delle edizioni successive. Bonus fiscale – agevolazione fiscale concessa ai contribuenti dal governo italiano. Bonus – agevolazione arbitrale concessa a una squadra di pallacanestro riguardante i falli da sanzionare con i tiri liberi. Bonus Malus – meccanismo di calcolo di premi assicurativi per veicoli a motore.

Italiano: Sostantivo: bonus m inv . (diritto) (economia) gratifica che un ente concede come incentivo nei confronti di un dipendente, in aggiunta allo stipendio di base. Sillabazione: bo | nus. Pronuncia: IPA: /'bnus/ . Etimologia / Derivazione: dal latino bonus . Sinonimi: sconto, abbuono, gratifica, incentivo. Termini correlati: pensione.