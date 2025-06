Più vicino all asse mediano del corpo nei cruciverba: la soluzione è Prossimale

PROSSIMALE

Curiosità e Significato di "Prossimale"

La soluzione Prossimale di 10 lettere

Perché la soluzione è Prossimale? Il termine prossimale si riferisce a una posizione nel corpo che è più vicina all'asse mediano, ovvero alla linea centrale che divide il corpo in due metà. Ad esempio, se consideriamo le braccia, il gomito è più prossimale rispetto alla mano, poiché si trova più vicino al tronco. Questa terminologia è utile in anatomia per descrivere la posizione delle varie parti del corpo in relazione tra loro.

Come si scrive la soluzione Prossimale

Stai cercando la risposta alla definizione "Più vicino all asse mediano del corpo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

