La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il più diretto antagonista dell Inter' è 'Milan'.

MILAN

Curiosità e Significato di "Milan"

Approfondisci la parola di 5 lettere Milan: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Milan? Il Milan è storicamente considerato il principale rivale dell'Inter, formando con essa una delle rivalità più intense del calcio italiano, nota come il Derby della Madonnina. Questa competizione non si limita solo al campo di gioco, ma rappresenta anche una contrapposizione tra due culture calcistiche e tifoserie, entrambe appassionate e devoti alla loro squadra. Ogni incontro tra queste due squadre è carico di emozioni, aspettative e una forte identità cittadina, rendendo il derby milanese un evento imperdibile per gli

Il Kundera celebre scrittoreVi ha giocato IbrahimovicSquadra con la maglia rossoneraLa cittadina più meridionale dell Europa continentaleLa più alta cima dell AustriaGli estremi dell Inter

Come si scrive la soluzione Milan

Hai davanti la definizione "Il più diretto antagonista dell Inter" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

