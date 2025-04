Squadra con la maglia rossonera - Soluzione Cruciverba: Milan

MILAN

Lo sapevi che? Milan Futuro: Il Milan Futuro è la seconda squadra dell'Associazione Calcio Milan, società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano. Fondata nel 2024, la squadra è la terza del suo genere ad essere entrata in attività nel Paese, dopo Juventus Next Gen e Atalanta U23, ed è una delle due formazioni maschili che rappresentano il club rossonero in ambito professionistico — benché sia sottoposta a limiti sia d'età anagrafica, sia in ambito strettamente sportivo-societario — nonché complessivamente la seconda in ordine gerarchico all'interno della società, succedendo la prima squadra e precedendo la formazione Primavera, appartenente al settore giovanile.

