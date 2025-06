Piante spinose per delimitare i campi nei cruciverba: la soluzione è Siepi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piante spinose per delimitare i campi' è 'Siepi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIEPI

Curiosità e Significato di "Siepi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Siepi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Siepi? Le siepi sono una barriera naturale spesso formata da piante spinose, utilizzate per delimitare i confini dei campi e proteggere le coltivazioni. Oltre a svolgere una funzione pratica, le siepi offrono anche un habitat per la fauna locale e contribuiscono alla biodiversità. In questo modo, non solo definiscono gli spazi, ma arricchiscono anche l'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione Siepi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Piante spinose per delimitare i campi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

E Empoli

P Padova

I Imola

