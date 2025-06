Lucenti come certe auto nei cruciverba: la soluzione è Cromate

CROMATE

Curiosità e Significato di "Cromate"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cromate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cromate? Lucenti come certe auto fa riferimento alla finitura brillante e riflettente di alcune automobili, che spesso presentano una verniciatura cromata. Il termine cromate indica proprio un trattamento superficiale che conferisce una lucentezza metallica, rendendo gli oggetti non solo esteticamente gradevoli, ma anche più resistenti alla corrosione. Questo processo è molto apprezzato nel design automobilistico per il suo impatto visivo e la sua durabilità.

Come si scrive la soluzione Cromate

Stai cercando la risposta alla definizione "Lucenti come certe auto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

