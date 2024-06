La sacca per il trekking

: Uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle e sotto le ascelle. Gli zaini sono spesso preferiti alle valigie o alle borse a mano, specialmente dovendo trasportare carichi pesanti per lunghi periodi di tempo, in quanto le spalle, per questo tipo di utilizzo, sono più adatte delle mani. I grandi zaini, utilizzati per trasportare carichi maggiori di 10 kg, normalmente scaricano la maggior parte del loro peso (fino al 90 %) su cinture imbottite allacciabili sui fianchi: in questo modo le fasce sulle spalle possono essere utilizzate al solo scopo di bilanciare il peso del carico.

Italiano: Aggettivo: zaino ( approfondimento) m sing (pl.: zaini) . di manto di cavallo, o di altro animale, dal colore omogeneo castano scuro. Sostantivo: zaino m sing (pl.: zaini) . sacco di pelle di ovino che usano i pastori per riporvi cibo ed arnesi. (militare) sacco di pelle o di tela che i militari portano dietro le spalle contenente gli oggetti prescritti: zaino affardellato: quando contiene tutto il corredo.