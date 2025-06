S infila nell ago nei cruciverba: la soluzione è Refe

REFE

Curiosità e Significato di "Refe"

Vuoi sapere di più su Refe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Refe.

Perché la soluzione è Refe? La parola refe si riferisce al filo che si infila nell'ago durante il processo di cucito. Questo piccolo ma fondamentale elemento è essenziale per unire tessuti e creare capi d'abbigliamento o altri progetti di sartoria. In un certo senso, rappresenta la connessione tra le diverse parti, simboleggiando anche la creatività e l'arte del cucire.

Come si scrive la soluzione Refe

Non riesci a risolvere la definizione "S infila nell ago"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

E Empoli

F Firenze

E Empoli

