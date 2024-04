La Soluzione ♚ S infila nell anello La definizione e la soluzione di 4 lettere: S infila nell anello. DITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. S infila nell anello: Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. La presenza delle dita caratterizza la classe dei tetrapodi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. La presenza delle dita caratterizza la classe dei tetrapodi. dito ( approfondimento) m sing (pl.: dita, diti) (zoologia) ognuna delle parti mobili della mano e del piede dell'uomo o della zampa di parecchi animali (biologia) (anatomia) (fisiologia) parte mobile del corpo umano, che si trova normalmente in numero di cinque unità al termine della mano e articolata in tre falangi, ad eccezione del pollice che è articolato in due sole falangi dito pollice, dito indice, dito medio, dito anulare, dito mignolo (per estensione) , parte mobile del corpo umano che si trova normalmente in numero di cinque unità al termine del piede, e articolata in tre falangi, ad eccezione dell'alluce che è articolato in due sole falangi; solamente il primo ha un nome specifico dito alluce, mi fanno male le dita del piede (per antonomasia) l'indice alzare il dito, indicare col dito (per antonomasia) il medio, generalmente per significare in modo colloquiale e garbato il gesto volgare mostrare il dito, fare il dito (raro) (per antonomasia) il pollice, generalmente per significare il gesto dell'autostoppista tirar fuori il dito, esporre il dito parte del corpo di alcuni animali, in numero variabile a seconda della specie le dita del gatto la parte del guanto che si infila sul dito della mano questi guanti ormai hanno le dita corte unità di misura approssimativa, corrispondente alla larghezza di un dito lascia due dita per l'orlo, versami un dito di vino (obsoleto) unità di misura corrispondente a un ventiquattresimo del cubito nell'antica Roma il dito corrispondeva a circa 1,85 cm Sillabazione di | to Pronuncia IPA: /'dito/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione contrazione del latino digitu(m), stesso significato Citazione Parole derivate additare, ditale, ditalino, ditata, ditella, diteggiatura, ditola, a menadito, a scottadito, infradito Termini correlati zoccolo Alterati ( diminutivo ) ditino, dituccio

ditino, dituccio ( accrescitivo ) ditone (indica l' alluce)

ditone (indica l' alluce) (peggiorativo) ditaccio Iponimi (anatomia) anulare, falange, falangina, falangetta, indice, medio, mignolo, pollice, unghia Iperonimi (anatomia) mano, braccio Proverbi e modi di dire Quando il dito indica la luna lo stolto guarda il dito

mostrare a dito : additare al biasimo

: additare al biasimo contarsi sulla punta delle dita : essere in numero esiguo

: essere in numero esiguo nascondersi dietro un dito : nascondere l’evidenza

: nascondere l’evidenza sapere sulla punta delle dita : conoscere bene

: conoscere bene toccare il cielo con un dito : provare una gioia immensa

: provare una gioia immensa mettere il dito nella piaga : parlare di un argomento doloroso

: parlare di un argomento doloroso non muovere un dito : non aiutare

: non aiutare puntare il dito contro : accusare

: accusare mordersi le dita : avere rimorsi o rimpianti

: avere rimorsi o rimpianti gli dai un dito e si prende tutto il braccio : quando qualcuno si approfitta eccessivamente dei favori o delle concessioni che gli vengono fatte

: quando qualcuno si approfitta eccessivamente dei favori o delle concessioni che gli vengono fatte tra moglie e marito non mettere il dito : meglio non impicciarsi delle questioni di una coppia di coniugi

: meglio non impicciarsi delle questioni di una coppia di coniugi (volgare) di lingua e di dito l'uomo non è mai finito: allude alla diversa sessualità tra un uomo e una donna

La risposta a S infila nell anello

DITO

D

I

T

O

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'S infila nell anello' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.