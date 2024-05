La Soluzione ♚ Il foro nell ago La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CRUNA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CRUNA

Significato della soluzione per: Il foro nell ago La cruna dell'ago (Eye of the Needle) è un film di Richard Marquand tratto dall'omonimo romanzo di Ken Follett e uscito nelle sale cinematografiche nel 1981. È interpretato da Donald Sutherland e Kate Nelligan. Italiano: Sostantivo: cruna f sing (pl.: crune) . buco alla sommità più grossa dell'ago in cui il filo usato per cucire viene fissato non riesco a far passare questo filo di lana nella cruna di questo ago.. (senso figurato) (letterario) attraversamento angusto ed arduo. Sillabazione: crù | na. Pronuncia: IPA: /'kruna/ . Etimologia / Derivazione: forse dal latino corona .

