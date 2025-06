Galline in tenera età nei cruciverba: la soluzione è Pulcini

PULCINI

Curiosità e Significato di "Pulcini"

Hai risolto il cruciverba con Pulcini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pulcini.

Perché la soluzione è Pulcini? Galline in tenera età si riferisce ai pulcini, ovvero i giovani esemplari di gallina che appena nati si distinguono per il loro piumaggio morbido e giallo. Questi piccoli uccelli sono noti per la loro vivacità e curiosità, e rappresentano l’inizio della vita per le galline, prima di diventare adulte e produttive. I pulcini simboleggiano anche la crescita e il ciclo della vita in natura, mostrando quanto sia affascinante il mondo avicolo.

Come si scrive la soluzione Pulcini

Hai trovato la definizione "Galline in tenera età" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

U Udine

L Livorno

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

