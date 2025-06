Cane di strada nei cruciverba: la soluzione è Randagio

RANDAGIO

Curiosità e Significato di "Randagio"

La soluzione Randagio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Randagio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Randagio? Randagio si riferisce a un animale, solitamente un cane, che vive per le strade senza una casa o un proprietario. Questi cani possono essere sia abbandonati che nati in strada e spesso devono lottare per la sopravvivenza, cercando cibo e riparo. Il termine evoca anche una certa malinconia, poiché rappresenta la libertà ma anche la solitudine e le difficoltà di una vita nomade.

Come si scrive la soluzione Randagio

Hai davanti la definizione "Cane di strada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A V O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VEGANO" VEGANO

