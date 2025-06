Si sfidano nelle corse automobilistiche nei cruciverba: la soluzione è Piloti

PILOTI

Curiosità e Significato di "Piloti"

Vuoi sapere di più su Piloti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Piloti.

Perché la soluzione è Piloti? I piloti sono individui altamente specializzati che conducono veicoli, come auto da corsa, in competizioni ad alta velocità. Questi professionisti non solo devono possedere abilità tecniche eccezionali, ma anche una grande resistenza mentale e fisica, poiché le corse richiedono concentrazione e reazioni rapide. In questo affascinante mondo, i piloti sfidano non solo gli avversari, ma anche se stessi, cercando di superare i propri limiti ad ogni curva e rettilineo.

Siedono alla clocheConducenti di velivoli o di auto da corsaGuidatori di aereiSquadre che si sfidano nell ultima gara del torneoSuperficie su cui si sfidano gli schermidoriTerreno erboso ove si disputano le corse dei cavalli

Come si scrive la soluzione Piloti

Hai davanti la definizione "Si sfidano nelle corse automobilistiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

I Imola

