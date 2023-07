Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FINALISTE

Significato/Curiosita : Squadre che si sfidano nell ultima gara del torneo

Fino a comprendere circa 200 squadre nazionali affiliate alla fifa che si sfidano in un lungo torneo di qualificazione che si tiene nei tre anni precedenti... Seconda sconfitta consecutiva in finale. bayern monaco e valencia, le due finaliste, erano state sconfitte in finale nelle due precedenti edizioni della manifestazione...