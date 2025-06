Sedili per più persone nei cruciverba: la soluzione è Panche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sedili per più persone' è 'Panche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANCHE

Curiosità e Significato di "Panche"

Vuoi sapere di più su Panche? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Panche.

Perché la soluzione è Panche? Le panche sono sedili progettati per ospitare più persone, spesso realizzate in legno o metallo. Comunemente utilizzate in luoghi pubblici come parchi, ristoranti e chiese, offrono un modo conviviale per sedersi insieme e socializzare. La loro forma semplice e funzionale le rende ideali per accogliere gruppi, rendendo ogni spazio più accogliente e invitante.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Panche

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

E Empoli

