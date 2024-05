La Soluzione ♚ Sedie per le tavolate La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PANCHE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PANCHE

Significato della soluzione per: Sedie per le tavolate I Panche erano una tribù amerindia di origine caribe, che parlavano una lingua appartenente alla famiglia delle lingue caribe. Il loro territorio si estendeva dalla regione occidentale di Cundinamarca fino alla valle del fiume Magdalena (fiume). La nazione dei Panche venne creata dall'unione di diverse tribù indigene, come i Tocaima, Anapuima, Suitama, Lachimí, Anolaima e Síquima. Quando i primi conquistadores giunsero in queste terre, vi erano più di 200. Italiano: Sostantivo, forma flessa: panche f pl . plurale di panca. Sillabazione: pàn | che. Etimologia / Derivazione: vedi panca . Sinonimi: panchine, sgabelli, sedili, scanni, banchi, cassepanche. Proverbi e modi di dire: scaldare le panche. Consumare le panche dell'osteria: andare spesso all'osteria.

