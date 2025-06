Possono servire per giocare a scopa nei cruciverba: la soluzione è Carte Napoletane

CARTE NAPOLETANE

Curiosità e Significato di "Carte Napoletane"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Carte Napoletane, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Carte Napoletane? Le carte napoletane sono un mazzo di carte tradizionali italiane, tipiche della regione Campania. Utilizzate per diversi giochi, tra cui la scopa, queste carte si distinguono per il loro stile caratteristico e i colori vivaci. Ogni mazzo è composto da 40 carte suddivise in quattro semi: coppe, denari, spade e bastoni, ciascuno con le sue figure e valori unici.

Come si scrive la soluzione Carte Napoletane

Hai davanti la definizione "Possono servire per giocare a scopa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A C A S S R O A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSAFORMA" CASSAFORMA

