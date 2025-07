Locale in cui i bambini possono giocare nei cruciverba: la soluzione è Ludoteca

LUDOTECA

Curiosità e Significato di Ludoteca

Perché la soluzione è Ludoteca? Una ludoteca è uno spazio dedicato ai bambini, dove possono divertirsi, socializzare e sviluppare le proprie capacità attraverso giochi e attività creative. È un ambiente sicuro e accogliente, pensato appositamente per stimolare l’immaginazione e il gioco libero. In breve, la ludoteca è il luogo ideale per i più piccoli di scoprire, imparare e divertirsi in compagnia.

Come si scrive la soluzione Ludoteca

L Livorno

U Udine

D Domodossola

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

A Ancona

