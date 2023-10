Un estremità indicata nelle cartine terrestri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un estremità indicata nelle cartine terrestri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 14 lettere : POLO GEOGRAFICO

Significato/Curiosita : Un estremita indicata nelle cartine terrestri

Indipendente. le cartine successive rispettarono tutte lo stile da lui introdotto, con la sola eccezione di un'unica (e poco popolare) cartina prodotta da... Indipendente. lesuccessive rispettarono tutte lo stile da lui introdotto, con la sola eccezione di un'unica (e poco popolare)prodotta da... Si dice polo geografico ognuno dei due punti sulla superficie di un corpo celeste o di un pianeta posti sull'asse di rotazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

