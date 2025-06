Un erba per la carne alla pizzaiola nei cruciverba: la soluzione è Origano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un erba per la carne alla pizzaiola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un erba per la carne alla pizzaiola' è 'Origano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIGANO

Curiosità e Significato di "Origano"

La parola Origano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Origano.

Perché la soluzione è Origano? L'origano è un'erba aromatica molto usata nella cucina mediterranea, in particolare per insaporire piatti di carne, pizza e salse. Il suo aroma intenso e il sapore leggermente pungente donano un tocco speciale a molte ricette tradizionali. Spesso chiamato anche l'erba della pizza, l'origano è un ingrediente fondamentale per esaltare i sapori e rendere i piatti ancora più gustosi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Aroma per la pizzaErba da cucinaPianta aromatica tipica della cucina mediterraneaSi mette sulla carne alla pizzaiolaUn erba nella grappaSi fanno girare per cuocere la carne

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Origano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un erba per la carne alla pizzaiola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

I Imola

G Genova

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A C C M O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACACO" MACACO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.