La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rosa come un bacio tra le parole t amo' è 'Apostrofo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APOSTROFO

Curiosità e Significato di "Apostrofo"

La parola Apostrofo è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Apostrofo.

Perché la soluzione è Apostrofo? L'apostrofo è un segno di punteggiatura che ha il compito di indicare l'elisione di una lettera o di una sillaba in una parola. Ad esempio, lo troviamo nelle contrazioni di l'amore invece di lo amore, rendendo la lingua più fluida e poetica. In questo modo, l'apostrofo non solo semplifica la scrittura, ma contribuisce anche a dare ritmo e musicalità alle frasi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La lacrima che prende il posto delle vocaliNon ci vuole in qual èUn amico non ce l ha mai un amica sìAmò Atamantell pastore che amò GalateaLe ha la rosa

Come si scrive la soluzione Apostrofo

Stai cercando la risposta alla definizione "Rosa come un bacio tra le parole t amo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

