La lacrima che prende il posto delle vocali nei cruciverba: la soluzione è Apostrofo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La lacrima che prende il posto delle vocali' è 'Apostrofo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APOSTROFO

Curiosità e Significato di "Apostrofo"

La soluzione Apostrofo di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Apostrofo per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'apostrofo è un segno di punteggiatura utilizzato in italiano per indicare l'elisione di una vocale, sostituendola con un'apostrofo. È comune nell'unione di parole, come nei casi di l'amico al posto di lo amico. Esso simboleggia quindi la lacrima che sostituisce le vocali mancanti.

Come si scrive la soluzione: Apostrofo

A Ancona

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

F Firenze

O Otranto

