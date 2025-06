Quelli telefonici si controllano nelle indagini nei cruciverba: la soluzione è Tabulati

TABULATI

Curiosità e Significato di "Tabulati"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Tabulati, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tabulati? I tabulati sono documenti che raccolgono informazioni dettagliate sulle comunicazioni telefoniche, come numeri chiamati, durata delle conversazioni e tempi di contatto. Nelle indagini, questi dati diventano fondamentali per ricostruire le interazioni tra le persone e possono fornire indizi cruciali per risolvere un caso. Insomma, i tabulati rappresentano una sorta di “mappa” delle comunicazioni telefoniche, utili non solo per le forze dell'ordine, ma anche per comprendere meglio le relazioni tra individui

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dati telefonici usati nelle indaginiSi controllano nelle dieteSi controllano con un martellettoSi controllano quelli dell olio e dell acqua

Come si scrive la soluzione Tabulati

T Torino

A Ancona

B Bologna

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I V N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NERVI" NERVI

