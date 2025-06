La split è un dolce con gelato e panna montata nei cruciverba: la soluzione è Banana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La split è un dolce con gelato e panna montata' è 'Banana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANANA

Curiosità e Significato di "Banana"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Banana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Banana? La split è un delizioso dessert tipico delle gelaterie, composto da una base di gelato spesso accompagnata da panna montata e guarnizioni varie. Il nome evoca l'immagine di un dolce che viene diviso in porzioni, solitamente servito in una scodella allungata. Tra le varianti più popolari, troviamo la banana split, che presenta una banana tagliata a metà con gelato e topping colorati, rendendola non solo gustosa, ma anche molto invitante!

Come si scrive la soluzione Banana

La definizione "La split è un dolce con gelato e panna montata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U A I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACUTI" ACUTI

