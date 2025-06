Non è un frutto nostrano nei cruciverba: la soluzione è Banana

BANANA

Curiosità e Significato... La parola Banana è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Banana.

Perché la soluzione è Banana? Banana è il frutto tropicale molto diffuso in tutto il mondo, noto per la sua forma curva e il suo sapore dolce. Originaria delle regioni asiatiche e africane, rappresenta un alimento energetico e versatile in cucina. Il nome deriva dal portoghese banana, ma il frutto stesso non è tipico delle nostre zone, rendendolo un esempio di prodotto esotico che ha conquistato anche i mercati italiani.

