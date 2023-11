La definizione e la soluzione di: split: dolce con gelato e panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Split: dolce con gelato e panna

"banana split festival", una vera e propria palestra culinaria in cui tutti possono sbizzarrirsi nella preparazione del dolce sia con gelato che con il caffè... La banana è la bacca della pianta del banano, originario dei paesi con clima tropicale nel Sud-Est Asiatico (Malesia, Indonesia e Filippine), ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : split = dolce con gelato e panna montata; La gustosa banana split ; La cantante di Le banana split ; dolce siciliano con la ricotta; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; dolce di frutta con gelato e panna montata; Timballo salato o dolce ; Una porzione di gelato ; Amalgamare il gelato o il risotto; Ice= gelato ; Lo si lecca se è gelato ; Si gustano spesso con la panna ; Andrea : ha scritto Treno di panna ; Lo è la panna andata a male; Dolce di frutta con gelato e panna montata;

Cerca altre Definizioni