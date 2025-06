La sequenza d operazioni per risolvere un problema nei cruciverba: la soluzione è Algoritmo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La sequenza d operazioni per risolvere un problema' è 'Algoritmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALGORITMO

Curiosità e Significato di "Algoritmo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Algoritmo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Algoritmo.

Perché la soluzione è Algoritmo? Un algoritmo è una serie di passi ben definiti e ordinati che ci guidano nella risoluzione di un problema o nell'esecuzione di un compito. Pensalo come una ricetta: per ottenere un piatto delizioso, segui attentamente le istruzioni e i passaggi necessari. Allo stesso modo, un algoritmo ci aiuta a raggiungere un obiettivo in modo efficiente e sistematico, sia che si tratti di fare calcoli matematici, programmare un computer o affrontare situazioni quotidiane.

Come si scrive la soluzione Algoritmo

Hai trovato la definizione "La sequenza d operazioni per risolvere un problema" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

T Torino

M Milano

O Otranto

