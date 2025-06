La regione nordica di Babbo Natale nei cruciverba: la soluzione è Lapponia

Home / Soluzioni Cruciverba / La regione nordica di Babbo Natale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La regione nordica di Babbo Natale' è 'Lapponia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAPPONIA

Curiosità e Significato di "Lapponia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Lapponia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lapponia? La Lapponia è una regione magica situata nel nord Europa, principalmente in Finlandia, Svezia, Norvegia e parte della Russia. È conosciuta per i suoi paesaggi incantevoli, le lunghe notti invernali e la cultura affascinante dei Sami, il popolo indigeno di queste terre. Inoltre, è famosa per essere la dimora di Babbo Natale, rendendola una meta ideale per chi cerca un'atmosfera natalizia autentica e suggestiva.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La regione artica con RemiVi si trova Rovaniemi casa di Babbo NataleRegione della Finlandia in cui vive Babbo NataleTirano la slitta di Babbo NataleIl veicolo di Babbo Natale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lapponia

Hai davanti la definizione "La regione nordica di Babbo Natale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R I E A N V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VARIANTE" VARIANTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.