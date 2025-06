Guardato chiudendo un occhio nei cruciverba: la soluzione è Mirato

Home / Soluzioni Cruciverba / Guardato chiudendo un occhio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Guardato chiudendo un occhio' è 'Mirato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MIRATO

Curiosità e Significato di "Mirato"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mirato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mirato.

Perché la soluzione è Mirato? MIRATO è un termine che evoca l'atto di osservare con attenzione, spesso con un senso di concentrazione o curiosità. L'immagine di chiudere un occhio suggerisce un modo particolare di guardare, come se ci si volesse concentrare su un dettaglio specifico o evitare distrazioni. In questo contesto, mirare non è solo vedere, ma anche cogliere l'essenza di ciò che si osserva.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fissato dal tiratoreInquadrato dal tiratoreSi prende chiudendo un occhioSi prende chiudendo gli occhiÈ pigmentata nell occhio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mirato

Stai cercando la risposta alla definizione "Guardato chiudendo un occhio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A À A A S T N I M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MALASANITÀ" MALASANITÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.